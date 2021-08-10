Перспективы развития истребительного парка ВВС США

Американский журнал "Air Force Magazine" опубликовал материал John A. Tirpak "Future Fighter Force" ("Перспективные истребительные силы") о перспективах развития истребительного парка военно-воздушных сил США.

Два первых полученных ВВС США новых истребителя Boeing F-15EX Eagle II (cлева) и истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle в ходе учений Northern Edge 21 на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, 03.05.2021 (с) Savanah Bray / ВВС США

Сокращение разнотипности, ускорение обновления и краткосрочное сокращение закупок - вот последний рецепт ВВС США по модернизации своего истребительного парка.

Истребительный парк ВВС США 2030-х годов будет сильно напоминать их истребительный парк 1980-х годов. Знакомые самолеты, такие как F-15, F-16 и даже A-10 образца 1970-х годов, останутся. Производство F-22 образца 2000-х годов прекращено. F-35, все еще находящийся в производстве, станет основой парка, дополненный одним или несколькими новыми типами самолетов, которые еще предстоит разработать. Так ВВС США балансируют сегодняшние требования с требованиями будущего.

Новые истребители будут включать в себя по крайней мере проект Next-Generation Air Dominance (NGAD), разработанный с использованием цифровых технологий и потенциально опционально беспилотный.

"Мы находимся в переходном состоянии", - заявил в июне 2021 года Комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США начальник штаба ВВС США генерал Чарльз К. Браун-младший. ВВС США должны списать часть своих существующих сил, чтобы высвободить средства, которые они могут использовать для разработки новых самолетов, которые смогут сдерживать и побеждать конкурирующие великие державы, такие как Китай; неспособность действовать сейчас, предупредил генерал, поднимает "явную возможность" того, что Китай может победить США в будущей воздушной войне.

Вызов со стороны нового поколения современных китайских истребителей и ракет большой дальности "ближе, чем мы думаем", - сказал в мае заместитель начальника штаба ВВС США по стратегии, интеграции и требованиям генерал-лейтенант С. Клинтон Хиноте. По его словам, обнародование долгосрочных планов развития истребительного парка является частью кампании "прозрачности", направленной на то, чтобы предупредить Конгресс США об угрозе, исходящей от Китая, и о необходимости ускоренно развивать силы, которые смогут с ней справиться.

"Абсолютно ясно, что наступает время, когда сочетание чего-то вроде J-20 с усовершенствованной… ракетой станет угрозой превосходству США в воздухе", - сказал Хиноте. J-20 - первый в Китае малозаметный истребитель, поступающий на вооружение. По словам Хиноте, это создает риск, который "мы должны устранить".

Новый план ожидает результатов реального изучения состояния тактической авиации, которое сейчас проводится ВВС США, Управлением по оценке затрат и программ (Cost Assessment and Program Evaluation - CAPE) министерства обороны США и Объединенным штабом. Оно оценит доступность и технологическую осуществимость плана развития истребительной авиации в контексте как потребностей немедленной боевой готовности, так и возможностей других видов вооруженных сил, а также должно представить данные для формирования проекта оборонного бюджета США на 2023 финансовый год и пятилетнего плана оборонных расходов, который должен быть предоставлен в рамках следующего проекта годового оборонного бюджета (в этом году такой пятилетний прогноз не был включен в проект оборонного бюджета).

Исследование состояния тактической авиации не даст "точного ответа на то, каков необходим точный состав", потому что "факты и предположения, основанные на угрозах, со временем изменятся". Однако оно спроектирует структуру сил ВВС США на период с 2035 по 2040 годы.

Генерал Браун сделал первый большой намек на будущую структуру сил истребительньной авиации в мае, когда он сказал, что ВВС США сократят состав своего парка с семи типов истребителей до "четыре плюс один": F-35, который он назвал "краеугольным камнем" ВВС США; новый F-15EX; F-16 или заменяющий его перспективный самолет; и NGAD, плюс A-10.

Браун явно не упомянул F-15C/D и E, а также F-22. Официальные лица позже объяснили, что парк F-22 будет слишком мал, чтобы его можно было эксплуатировать по доступной цене, заявив, что Raptor не будет значительно модернизироваться после 2030 года.

"F-22 все еще проходит модернизацию, - заявила представитель ВВС США, - и в ближайшее время не планируется выводить его из боевого состава". Доработки включают модернизацию датчиков F-22, улучшение покрытия для малозаметности, а также добавление новых технологий, разработанных для F-35.

"Сейчас хорошее время для нас, чтобы поговорить о том, как мы собираемся перейти от F-22 к NGAD", - сказал Хиноте. Он отметил, что Raptor будет постепенно выведен из боевого состава в "2030-е годы", когда ему исполнится 25 лет, и к тому времени NGAD может быть уже во второй итерации. По словам Хиноте, несмотря на то, что у F-22 хорошие характеристики, у него "есть свои ограничения".

"Мы не можем модернизировать наше решение" проблемы господства в воздухе, "используя только обновленный F-22", - сказал он. Хотя ВВС США готовы пойти на некоторый риск в различных задачах, господство в воздухе "не входит в их число", - добавил Хиноте.

Заместитель начальника штаба ВВС США по планам и программам генерал-лейтенант Дэвид С. Нахом заявил, что ВВС США больше не могут позволить себе содержать семь типов стареющих истребителей.

"Около 44 процентов парка ВВС США сейчас летает с истекшим сроком службы", - отметил Нахом. Семь типов истребителей необходимо консолидировать "до чего-то управляемого".

Генерал Браун указал, что F-15C уже достиг запланированного предела срока службы и его ресурс не может быть экономически рационально продлен. F-15EX представляет собой модернизацию, поскольку он заменяет устаревшие F-15C, которые имеют ограничения по скорости и нагрузке, и в конечном итоге F-15EX также возьмет на себя ударные задачи F-15E.

Генерал Браун сообщил Комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей США в июне, что, поскольку средний возраст истребительного парка устойчиво "завис" на уровне 28 лет, закупка F-15EX - самый быстрый способ снизить этот показатель.

В ВВС США утверждают, что новые F-15EX стоят примерно столько же, сколько и новые F-35, но их можно развертывать быстрее и они дешевле в эксплуатации. ВВС США смогут перевооружить эскадрильи F-15C на F-15EX и вернуть их в строй в течение нескольких месяцев. Перевооружение на F-35 намного сложнее, требуя строительства новых военных объектов, закупки нового наземного вспомогательного оборудования и обширной переподготовки летчиков и наземного состава, - но F-15EX все равно является истребителем лишь четвертого поколения.

"Предварительные" тезисы для обсуждения, подготовленные для презентации генерала Брауна, показывают, что у ВВС США твердо определены представления о том, как будут выглядеть перспективные истребительные силы. К 2026 году ВВС США планируют списать 421 истребитель и заменить их всего 304 новыми, что приведет к чистому сокращению на 117 самолетов - крупнейшему сокращению ВВС с начала 2010-х годов.

Все 234 истребителя F-15C могут быть списаны к концу 2026 года, их заменят всего 84 новых F-15EX, хотя в планах ВВС США указано, что в последующие годы будет добавлено еще 60 F-15EX; В целом контракт ВВС США с Boeing включает опцион на производство до 200 F-15EX. С двумя дополнительными узлами подвески по сравнению с F-15C, конформными топливными баками для большей дальности и способностью нести крупногабаритное вооружение большой дальности, как для задач "воздух-воздух", так и для задач "воздух-земля", F-15EX должен быть, как это описывается в частных заявлениях представителей ВВС США, "грузовиком с оружием".

В июне генерал Браун заверил Комитет по вооруженным силам Сената США, что F-22 "какое-то время будет с нами". Его доработки будут продолжаться до 2030-х годов, но, как утверждается, его "невозможно сделать конкурентоспособным против угроз, которые будут через два десятилетия, с технологиями сегодняшнего дня".

Уходят и старые F-16. После вывода из боевого состава 124 F-16 ранних "блоков" к концу 2026 года, остальные 812 самолетов будут модернизированы с установкой новых РЛС и другого оборудования.

Скорее всего, на кладбище пойдет больше самолетов: согласно тезисам Брауна, всего около 600 F-16 смогут "обеспечить доступный потенциал на следующие 15 с лишним лет" как на легкодоступных, так и на "конкурентных" воздушных театрах военных действий, но необходимо разработать "возможную замену". которая сможет по доступной цене выполнять такие задачи, как борьба с вооруженными экстремистами и обеспечение ПВО континентальной территории США.

Если бы эксплуатационные затраты и затраты на техническую поддержку могли быть снижены до приемлемого уровня, "F-35 мог бы выполнять эту роль", согласно тезисам. В противном случае, ВВС США придется искать "альтернативную платформу", условно обозначенную как перспективный многоцелевой истребитель Multi-Role Fighter-Experimental (MR-X). Согласно документу, датированному апрелем 2021 года, точка принятия решения относительно разработки для этой новой системы наступит "через шесть-восемь лет". MR-X будет "истребителем, разработанным с открытым исходным кодом и открытой системой миссий".

Генерал Браун сказал, что замена F-16 должна быть доступной для закупок и эксплуатации и этот самолет не должен быть таким малозаметным, как F-35. Он предположил, что эксплуатационные расходы F-35 можно было бы снизить, если бы он был сохранен для сложных задач и не задействовался бы так часто или с такой интенсивностью, или не использовался бы для задач, не требующих скрытности или высокотехнологичных датчиков.

ВВС США планируют закупить 220 новых F-35A в течение следующих пяти лет. Представители ВВС США заявили, что они предпочитают значительно увеличить объем ежегодных закупок F-35A с нынешних около 48 единиц только тогда, когда вариант Block 4 будет в серийном производстве, то есть примерно с 2025 года. ВВС США хотят снизить эксплуатационные расходы, которые в настоящее время являются "неприемлемыми", по заявлению исполнительного директора программы F-35 генерал-лейтенанта Эрика Т. Фика.

Сокращение парка штурмовиков A-10 с 281 самолета на сегодняшний день до 218 означает сокращение двух из девяти эскадрилий к 2023 году. Эти части получат новые задачи, а оставшиеся самолеты получат новые крылья и оснащение, чтобы летать до середины 2030-х годов. К тому времени, по словам генерала Хиноте, A-10 больше не будет жизнеспособным.

"Недостаточная живучесть A-10 в развивающейся глобальной среде угроз и его узкие возможности делают его неэффективным в необходимой роли непосредственной поддержки", поскольку он не может решать задачи подавления противовоздушной обороны (задачи SEAD), осуществлять ПВО континентальной части США или вести оборонительный воздушный бой, согласно тезисам.

Хиноте сказал, что ВВС США не собираются создавать "еще один неуязвимый самолет непосредственной поддержки с воздуха", такой как A-10. Скорее всего, будущие сражения не будут происходить на четко определенном фронте, а будут "более распределенными", происходящими в разных местах. По его словам, это вызывает споры в Пентагоне, при том, что другие виды вооруженных сил настаивают на разработке собственных ударных систем большой дальности, и в будущем непосредственная авиационная поддержка будет "сильно отличаться" от сегодняшней.

Взгляд в будущее

Система Next-Generation Air Dominance (NGAD)является главной картой перспективных истребительных планов ВВС США. Эта программа, профинансированная более чем на 1,5 миллиарда долларов в проекте оборонного бюджета на 2022 финансовый год, остается в значительной степени секретной.

Однако некоторые факты все же стали известны. Первый образец NGAD поднялся в воздух в 2020 году, установив рекорды высоты и, возможно, достигнув еще большего в процессе летных испытаний, заявил бывший руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер в сентябре прошлого года. В июне генерал Браун заявил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей США, что он ожидает, что NGAD будет "многоцелевым" самолетом, способным поражать наземные и воздушные цели. Он указал, что могут потребоваться возможности поражения наземных целей, чтобы "гарантировать ... его выживаемость". Согласно тезисам Брауна, у самолета должна быть "малозаметность по всему спектру".

NGAD всегда описывался как "семейство систем", которое, вероятно, будет включать в себя беспилотные самолеты сопровождения для таких задач, как подавление ПВО (SEAD), РЭБ и несение дополнительного количества вооружения. Но Ропер сказал, что ядром системы будет самолет.

Ропер также заявил, что концепция NGAD заключается в быстром проектировании, разработке и введении в строй самолетов с использованием в конструировании "цифрового потока", но в ограниченном количестве; возможно, всего от 50 до 100 самолетов. Чтобы технология оставалась свежей, следующая итерация - или конкурирующая конструкция - будет представлена ​​в течение 5-12 лет, а предыдущий тип будет снят с производства. Это также позволило бы сэкономить на расходах на поддержание парка в течение десятилетий, не "ограничивая" рынок истребителей одним подрядчиком на десятилетия за раз. На самом деле, постоянное проектирование заставит больше истребительных конструкторских бюро работать и откроет дверь для более мелких компаний, которые, возможно, могли бы спроектировать новый истребитель, но не смогли бы построить его, - утверждал Ропер. "Обладая технической базой", ВВС США смогут передать проект другой компании, чтобы она построила его или изготовляла части для него.

Высокопоставленные представители ВВС США также высказали предположение, что может быть два варианта или конфигураций с несколькими самолетами NGAD: один оптимизирован для больших расстояний на Тихом океане, а другой - для относительно более коротких расстояний на Европейском театре военных действий.

Хиноте сказал, что он сомневается, что 10 лет будет достаточным для ввода в строй первого NGAD, даже несмотря на то, что он находится в "управляемом событиями" графике.

"Мы все еще должны сделать это реальностью", - сказал он, но он был впечатлен прогрессом, как и "летчики, которые на нем летают". Для него и членов Конгресса, которые были допущены к программе, "увиденное заставило поверить", - добавил он. Хиноте отказался подтвердить или опровергнуть факт разработки второго типа NGAD.

Пока не ясно, какую роль при перспективном истребителе будут играть автономные или дистанционно пилотируемые самолеты. ВВС США изучают недорогие автономные ударные системы Low-Cost Autonomous Attritable Systems (LCAAS) - беспилотные самолеты, достаточно дешевые, чтобы их боевые потери были допустимыми в течение всей кампании. В мае генерал Браун двусмысленно заявил, что недавние военные симуляции показали, что правильное сочетание пилотируемых и беспилотных боевых самолетов в 2030-х годах будет "двухсторонней проблемой".

Хиноте отметил, что сам NGAD будет "опционально пилотируемым" и что он не может быть "индивидуальной" заменой F-22, учитывая роль, которую должен играть беспилотный эскорт NGAD. Но беспилотный флот будет "мультипликатором силы", добавил Хиноте, особенно если многим из БЛА не будет нужна взлетно-посадочная полоса для взлета или приземления. Это может изменить правила игры в будущем конфликте, увеличивая количество локаций, на которые противник, например, Китай, должен будет нацелиться.

Запрос оборонного бюджета США на 2022 финансовый год закладывает основу для этих изменений с запланированным выводом из боевого состава 42 A-10, 48 F-15C/D и 47 F-16C/D; при этих сокращениях ВВС США планируют закупить всего 48 F-35A и 12 F-15EX. Кроме того, ВВС США запросили еще 12 самолетов F-15EX в своем списке нефинансируемых приоритетов, представленном Конгрессу США в июне, но не включили F-35 в этот список. Конгресс всегда может добавить больше самолетов, как он это делал в последние годы, но в тезисах генерала Брауна говорится, что по планам ВВС США намереваются запрашивать закупку только 43 F-35А в год, пока не станет доступна версия F-35 Block 4.

Каким бы передовым самолетом ни был F-35, его корни уходят в прошлое, продолжал Хиноте, поскольку технологии "где-то около 30 лет".

"Мы изобретаем, как придумать ВВС", в которых самолеты служат "одно, два десятилетия, но не дольше этого", - сказал Хиноте. По его мнению, поскольку ВВС США "используют возможности цифрового проектирования ... то это приводит нас к закупкам, ориентированным на такое проектирование", и будущие летчики не будут проводить всю свою карьеру, управляя одним самолетом. Вместо этого они будут летать "на нескольких типах самолетов для завоевания господства в воздухе за свою карьеру". По мнению генерала Хиноте, это должно взволновать нынешних летчиков-истребителей.