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США предсказали «головную боль» из-за нового российского Су-75

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Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия попытается посоревноваться с США в воздухе и на геополитической арене при помощи нового легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, представленный в июле Checkmate стал вторым в мире однодвигательным истребителем, оснащенным самыми совершенными системами управления и комплексом радиообнаружения и наведения. Его единственным реальным конкурентом является истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который производит американская Lockheed Martin Corp.

На данный момент F-35 пользуется большим спросом на международном уровне, что не только обеспечивает США стабильный доход от экспортных поставок, но и помогает Вашингтону продвигать свои политические интересы в других регионах. При этом, предсказало The Wall Street Journal, Су-75 способен выполнять аналогичную функцию для России, вызывая «геополитическую головную боль» у американских властей.

Так, Москва уже озвучивала желание продать истребитель ОАЭ, Аргентине, Индии и Вьетнаму — странам, которые сотрудничают с США в сфере безопасности. Кроме того, по мнению аналитиков в оборонной отрасли, само название российского самолета — Checkmate — выдает стремление России оспорить влияние Вашингтона в стратегически важных для него направлениях.

В то же время в Москве настаивают, что Су-75 — исключительно коммерческий проект. «Не надо искать геополитического аспекта в нашем новом легком тактическом самолете. Настоящая причина намного проще — машины данного класса действительно высоко востребованы на мировом рынке военной техники», — заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, Checkmate станет хорошим вариантом для тех стран, которые хотят иметь на вооружении современную технику, но не могут позволить себе F-35 Lightning II, стоимость которого оценивается в 120 миллионов долларов. При этом за Су-75 заказчикам, по предварительным расчетам Ростеха, придется заплатить в четыре раза меньше — всего 30 миллионов долларов.

Однако, отмечает The Wall Street Journal, некоторые эксперты предполагают, что в итоге цена на российский самолет будет выше заявленных цифр. Кроме того, на данный момент реализация проекта Checkmate сталкивается с трудностями, в первую очередь из-за отсутствия финансирования. Таким образом, считает издание, чтобы иметь возможность оспорить превосходство самолетов США в данной категории, российским инженерам сначала необходимо решить все проблемы, связанные с запуском Су-75 в производство.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Варвара Кошечкина

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Страны
Аргентина
Вьетнам
Индия
ОАЭ
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
Компании
Lockheed-Martin
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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