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Интерфакс-АВН

В Китае дан старт совместному с Россией учению

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НОАК
НОАК.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Российско-китайское оперативно-стратегическое учение "Сибу/Взаимодействие-2021" началось на полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

На церемонии открытия учений присутствовали российские и китайские военнослужащие, которые задействованы в маневрах. После торжественного митинга они прошли маршем мимо трибуны руководства маневрами, затем состоялся пролет китайской авиации, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", маневры, на которые Россия направила несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ, продлятся до 13 августа.

"Военнослужащие (России и КНР) отработают совместные действия по ведению разведки, поиску условного противника, проведут совместную наземно-воздушную операцию с десантированием и захватом наземных объектов условного противника", - сообщили ранее в Минобороны РФ.

По данным Восточного военного округа (ВВО), в российско-китайских маневрах примут участие около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники.

ВВО сообщал, что Россия направила на учение военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат управления. Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС.

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