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Интерфакс-АВН

На учениях "Запад-2021" испытают инновационную систему финансирования армии в военное время

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«Запад-2021» – апробирование новых способов совместных действий
«Запад-2021» – апробирование новых способов совместных действий.
Источник изображения: belvpo.com

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург провела совещание, посвященное инновационной системе финансирования армии в военное время, которая будет испытана на учениях "Запад-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На совещании были рассмотрены вопросы функционирования системы финансового обеспечения в военное время, которые будут отработаны в ходе стратегических командно-штабных учений "Запад-2021", - рассказали в ведомстве.

По данным министерства, на данный момент военные финансисты проработали вопросы начисления и выплаты денежного довольствия для обеспечения мобилизационного развертывания в рамках "Запада-2021". Также ими были рассмотрены вопросы финансового обеспечения условно сформированных воинских частей.

Замминистра обороны поставила на совещании задачу по взаимодействию с территориальными органами Федерального казначейства, полевыми учреждениями Банка России, коммерческими банками при обеспечении личного состава ВС РФ выплатами в различных условиях, как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

Ранее Шевцова сообщала, что выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время обеспечить бесперебойное финансирование войск в различных условиях обстановки, в том числе при отсутствии устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
Проекты
Военные учения
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