Летающему танкеру KC-46A разрешили использовать штангу для дозаправки.

Американское командование воздушной мобильности разрешило самолету-заправщику KC-46A использовать штангу для дозаправки самолетов C-17 Globemaster III, B-52H Stratofortress и других KC-46. Теперь он сможет выполнять оперативные задания, но пока не в боевых миссиях.

Концерн Boeing разрабатывает KC-46A с 2012 года на базе грузовой версии лайнера Boeing 767. Этот самолет может развивать скорость до 920 километров в час, преодолевать расстояние до 12,2 тысячи километров и нести до 92 тонн топлива. Американские военные собираются купить всего 179 заправщиков KC-46A и заменить ими устаревшие KC-135 Stratotanker.

В 2019 году ВВС США получили первый серийный KC-46A. Во время опытной эксплуатации летающего танкера военные обнаружили целый ряд неполадок и недоработок. Например, видеосистема трехмерного контроля штанги KC-46A вносит серьезные искажения в перспективу изображения, и оператор не может правильно оценить расстояние до заправляемого самолета.

Чтобы повысить четкость изображения, Boeing планирует до конца 2021 года обновить программное обеспечение KC-46A, а к 2024 установить на него цветные камеры с разрешением 4K, увеличенные мониторы, лазерный дальномер и систему дополненной реальности.

Кроме заправочной штанги у KC-46A есть еще несколько систем воздушной дозаправки, благодаря которым он может одновременно передавать топливо четырем самолетом. Одну из них — «шланг-конус» под центропланом — ВВС США в июле уже разрешили применять в ограниченном режиме. Еще две системы «шланг-конус» установлены на левой и правой консолях крыла заправщика.

Американское командование воздушной мобильности 6 августа разрешило KC-46A заправлять C-17 Globemaster III, B-52H Stratofortress и других KC-46 с помощью штанги. Но делать это летающий танкер сможет не во всех миссиях. На боевые задания его не отправят до тех пор, пока он не получит полный функционал. Командование воздушной мобильности говорит, что этого придется ждать еще несколько лет.

Система обеспечения визуального контроля — не единственное слабое место KC-46A. Ранее мы писали про недоработки во вспомогательной силовой установке заправщика, из-за которой его требовалось чаще и тщательнее обслуживать. Boeing их исправляет.

Василиса Чернявцева