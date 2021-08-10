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ТАСС

Глава Ростеха заявил, что истребитель Checkmate востребован на мировом рынке вооружений

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Источник изображения: Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Стоимость нового российского самолета составит порядка $30 млн

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новейший российский истребитель Checkmate, впервые представленный на международном авиасалоне МАКС-2021, востребован на мировом рынке вооружений. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Не надо искать геополитического аспекта в нашем новом легком тактическом самолете. Настоящая причина намного проще - машины данного класса действительно высоко востребованы на мировом рынке военной техники", - сказал он в интервью газете Wall Street Journal.

По его словам, Checkmate станет "действительно рабочим решением" для стран, которые не могут приобрести истребитель F-35 Lightning II за $120 млн. По оценке Ростеха, стоимость нового российского самолета составит порядка $30 млн.

Истребитель Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
F-35
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
МАКС-20XX
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