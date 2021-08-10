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WarSpot

Индийский авианосец Vikrant прошёл первые испытания

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Источник изображения: warspot.ru

Первый построенный Индией авианосец успешно прошёл ходовые испытания. Вчера, 8 августа, портал indiatimes.com сообщил о том, что корабль Vikrant вернулся с пятидневного тестирования.

«Индийский авианосец Vikrant сегодня успешно завершил свой первый морской рейс. Испытания прошли в соответствии с планом, и параметры систем оказались удовлетворительными», — заявил официальный представитель ВМС Индии Вивек Мадхвал.

Авианосец Vikrant на ходовых испытаниях

В ходе плавания испытывался ряд характеристик корабля. В их числе качество сборки корпуса, работа главной двигательной установки, выработка и распределение энергии, а также функциональность вспомогательного оборудования.

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Страны
Индия
Проекты
Авианосец
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