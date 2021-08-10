Генсек ОДКБ констатирует рост напряженности по всему периметру ответственности Организации

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Генсек ОДКБ Станислав Зась отмечает рост напряженности по всему периметру ответственности Организации, в частности, вокруг Белоруссии и на армяно-азербайджанской границе.

В понедельник он прибыл в Армению, где провел ряд встреч, сообщила пресс-служба ОДКБ.

В частности, Зась встретился с главами МИД и Минобороны Армении Арменом Григоряном и Аршаком Карапетяном, а также с руководителем аппарата Совета безопасности Армении Айком Петросяном.

"Во время встречи с Арменом Григоряном было отмечено, что по всему периметру зоны ответственности Организации напряженность растет. На европейском направлении продолжается комбинированная атака на Беларусь с целью свержения законной власти. При этом используются практически все инструментарии: психологические, экономические санкции и демонстрация военной силы для оказания давления на Беларусь", - говорится в сообщении.

Генсек ОДКБ также отметил на встречах, что возникшая напряженность на армяно-азербайджанской границе негативно влияет на безопасность как самой Армении, так и в зоне ответственности ОДКБ в целом. "Мы серьезно обеспокоены учащением и расширением географии вооруженных инцидентов, в результате которых есть жертвы. Считаем, что возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны", - заявил Зась, которого цитирует пресс-служба ОДКБ.

В ходе встреч Зась проинформировал армянскую сторону о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности, добавили в пресс-службе.