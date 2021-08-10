Войти
Интерфакс-АВН

Лукашенко сообщил о переговорах с Россией о поставке С-400

170
0
0
А.Лукашенко
А.Лукашенко.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск/Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Белоруссия заинтересована в покупке российской зенитной ракетной системы С-400 и рассчитывает на положительное решение руководства России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Такой вопрос поставлен перед президентом России - о том, чтобы по сходной цене, за кредит - потому что таких денег у нас сейчас нет. Но мы ведем с ним (с президентом РФ, - "ИФ") диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в Республику Беларусь", - сообщил Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ в понедельник.

"С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - добавил он.

По словам Лукашенко, для покупки ЗРС С-400 и другого современного вооружения РФ могут быть использованы средства российского госкредита, который ранее был выдан на строительство БелАЭС. "Мы сэкономили на атомной станции приличные деньги. А было обещание Путина: вот кредит на АЭС $10 млрд - сколько сэкономишь - на другие проекты", - рассказал глава государства.

"Вот я хочу за сэкономленные деньги построить азотный комбинат и еще примерно 2 млрд кубометров природного газа дополнительно переработаем. Останется от $300 млн до $500 млн - приличное количество, направим за закупку военно-технического оборудования, в том числе комплексов С-400", - сообщил он.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). "Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

Полностью новость доступна подписчикам

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Высокоточные комплексы
КБП
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.06.2021
В ФСВТС заявили о готовности рассмотреть заявку Белоруссии на С-400
24.06.2021
Россия планирует поставить Белоруссии новые радиолокационные станции - ФСВТС
09.03.2021
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
15.01.2021
Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем ПВО С-400
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 04:06
  • 4
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 10.08 03:53
  • 8
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 10.08 02:56
  • 39
9 танков Т-90С было потеряно армией Азербайджана в Нагорном Карабахе
  • 10.08 00:56
  • 1
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 09.08 20:59
  • 114
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.08 20:55
  • 5
Минобороны и холдинг "Вертолеты России" договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М
  • 09.08 20:37
  • 2
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 09.08 20:24
  • 4
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 09.08 19:56
  • 3
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
  • 09.08 19:24
  • 120
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 09.08 18:40
  • 1
СЛО «Россия» переданы еще два новых самолета Ту-214ПУ
  • 09.08 18:26
  • 67
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 09.08 17:42
  • 2
Шойгу заявил, что импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке
  • 09.08 17:42
  • 3
The Hill (США): одна лишь оборона не защитит нас от России и Китая
  • 09.08 17:41
  • 5
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России