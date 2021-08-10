Лукашенко сообщил о переговорах с Россией о поставке С-400

Минск/Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Белоруссия заинтересована в покупке российской зенитной ракетной системы С-400 и рассчитывает на положительное решение руководства России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Такой вопрос поставлен перед президентом России - о том, чтобы по сходной цене, за кредит - потому что таких денег у нас сейчас нет. Но мы ведем с ним (с президентом РФ, - "ИФ") диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в Республику Беларусь", - сообщил Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ в понедельник.

"С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - добавил он.

По словам Лукашенко, для покупки ЗРС С-400 и другого современного вооружения РФ могут быть использованы средства российского госкредита, который ранее был выдан на строительство БелАЭС. "Мы сэкономили на атомной станции приличные деньги. А было обещание Путина: вот кредит на АЭС $10 млрд - сколько сэкономишь - на другие проекты", - рассказал глава государства.

"Вот я хочу за сэкономленные деньги построить азотный комбинат и еще примерно 2 млрд кубометров природного газа дополнительно переработаем. Останется от $300 млн до $500 млн - приличное количество, направим за закупку военно-технического оборудования, в том числе комплексов С-400", - сообщил он.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). "Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

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