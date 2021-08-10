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Интерфакс-АВН

Холдинг "Швабе" выпустит модернизированные прицелы для нарезного оружия

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Прицелы
Малогабаритные ночные прицелы «Швабе».
Источник изображения: Швабе

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) разработал модификации оптических прицелов для работы на малых и средних дистанциях, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Прицелы разработаны с учетом запросов целевой аудитории - стрелков и охотников, которым интересны легкие оптические модели небольшой кратности с большим полем зрения и удалением выходного зрачка. Тестирование опытных образцов уже ведется, в августе планируем изготовить первую серийную партию и в начале осени выпустить прицелы на российский рынок", - сказал генеральный директор НПЗ Антон Клоков, слова которого приводятся в распространенном в понедельник сообщении.

По информации пресс-службы, новые прицелы ПО104С и ПО156С идентичны в технической части с предыдущими моделями. В числе преимуществ сохранены углы обзора, диоптрийная подвижка окуляра и шестиуровневая подсветка сетки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПЗ
Швабе ОАО
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