Корабли Северного флота с помощью артиллерии защитили Новую землю

Корабельная группировка Северного флота выполнила комплекс артиллерийских стрельб по морским мишенным позициям в районе архипелага Новая Земля. Она разыграла эпизод по организации обороны островных территорий России. Руководил командно-штабной тренировкой командующий СФ адмирал Герой России Александр Моисеев.

В рамках плана практических действий в Баренцевом море развернули ударную группу в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и малого ракетного корабля "Рассвет", сообщила пресс-служба Северного флота. В этом же районе боевые упражнения корабельной артиллерией выполнил и экипаж большого десантного корабля "Георгий Победоносец".

После окончания командно-штабной тренировки часть судов отправится к месту постоянной дислокации, часть - продолжит свою деятельность в различных районах Мирового океана в соответствии с планами дальних походов.

Всего в учениях были задействованы подлодки и корабли - около 30 боевых судов, свыше 10 тысяч военнослужащих, более ста единиц автобронетанковой техники, до 15 летательных аппаратов.

Светлана Цыганкова