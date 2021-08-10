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Российская газета

Российская техника отразила условное нападение боевиков из Афганистана

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Источник изображения: Минобороны РФ

"Тайфун-К", БТР-82 и Ми-35М были задействованы в ходе совместных учений "Юг-2021" военных Узбекистана и России в районе границы с Афганистаном.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, объединенная группировка отработала специальную операцию по пресечению возможного перехода государственной границы незаконными вооруженными формированиями.

В ходе отработки задач пытавшиеся просочиться "боевики" были обнаружены с использованием беспилотных летательных аппаратов, их удалось блокировать в населенном пункте и ликвидировать.

Подразделения Узбекистана активно применяли в ходе этой операции боевую технику российского производства. Например, бронеавтомобили К-53949 (4х4), принятые на вооружение в 2019 году.

Эти специальные транспортные средства имеют снаряженную массу броневика 13 000 кг, а максимальную - 15 000 кг. Дизельный двигатель мощностью - 350 л.с. позволяет развивать максимальную скорость по шоссе 105 км/ч. Вместимость - 10 военнослужащих.

Доставкой бойцов к учебному полю боя также занимались БТР-82А, впервые замеченные у военных этого государства два года назад. Машины, снабженные кондиционерами, приспособлены для действий в условиях сильной жары. Высокая огневая мощь обеспечивается 30-мм автоматическими орудиями 2А72, способными поражать как наземные, так и воздушные цели.

Уничтожением "противника" также занимались расчеты скорострельных пушек ЗУ-23-2, которые были установлены в кузовах вездеходов "Урал-4320".

Огневая поддержка оказывалась вертолетами Ми-35М, использовавшими неуправляемые авиационные ракеты. Эти винтокрылые машины стали поступать в военно-воздушные силы дружественной страны в декабре 2019 года.

Всего в контртеррористической операции участвовали 1500 человек личного состава, около 200 единиц различной техники и четыре самолета Ту-22М3 ВКС России.


Алексей Моисеев

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Страны
Афганистан
Россия
Узбекистан
Продукция
2А72
БТР-82
БТР-82А
КамАЗ-53949
Ми-35
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