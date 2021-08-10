Войти
Российская газета

Российский БТР-82АТ сделали более защищенным и зорким

193
0
0
БТР-82АТ.
БТР-82АТ.
Источник изображения: ООО "Военно-промышленная компания"

Мотострелковые войска российской армии начали получать модернизированные бронетранспортеры БТР-82АТ, имеющие повышенный уровень защиты и новейшие средства наблюдения.

Впервые такая машина была продемонстрирована "Военно-промышленной компанией" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". БТР получил дополнительные отражающие экраны из броневой стали и специальные противокумулятивные решетки.

Такие средства повышают стойкость при попадании пуль крупнокалиберных пулеметов и снижают действие ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Применение 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТМ обеспечивается стабилизированным прицелом с тепловизионным каналом, позволяющим эффективно поражать противника в темное время суток.

Также, судя по размещенным в соцсетях изображениям, бронетранспортер получил видеокомплекс, позволяющий экипажу лучше обозревать местность не только впереди, но и со стороны кормы.

Семейство "восемьдесят вторых" постоянно совершенствуется, проходит испытания еще один вариант - с необитаемым боевым модулем БТР-БМ. В качестве основного вооружения в нем применено 30-мм орудие 2А42 и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Имеется комплекс управляемого противотанкового вооружения "Конкурс-М".

Мощность двигателя - 300 л.с. Скорость по шоссе - 80 км/ч. Вместимость: 9 -10 военнослужащих.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
2А72
БТР-82
БТР-82А
Конкурс
ПКТМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
26.10.2020
«Басурманин» встает в строй
25.07.2019
Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники
22.08.2018
В России планируют начать модернизацию всего парка БМП-1 в этом году
30.05.2018
Танки на колесах. Самые вооруженные бронеавтомобили России
29.07.2016
Броня летает и плывет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 04:06
  • 4
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 10.08 03:53
  • 8
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 10.08 02:56
  • 39
9 танков Т-90С было потеряно армией Азербайджана в Нагорном Карабахе
  • 10.08 00:56
  • 1
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 09.08 20:59
  • 114
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.08 20:55
  • 5
Минобороны и холдинг "Вертолеты России" договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М
  • 09.08 20:37
  • 2
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 09.08 20:24
  • 4
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 09.08 19:56
  • 3
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
  • 09.08 19:24
  • 120
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 09.08 18:40
  • 1
СЛО «Россия» переданы еще два новых самолета Ту-214ПУ
  • 09.08 18:26
  • 67
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 09.08 17:42
  • 2
Шойгу заявил, что импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке
  • 09.08 17:42
  • 3
The Hill (США): одна лишь оборона не защитит нас от России и Китая
  • 09.08 17:41
  • 5
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России