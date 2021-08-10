Капитан 1-го ранга о новых атомных подлодках: это большое достижение

ВМФ России в нынешнем году получит сразу три атомные подводные лодки, сообщил источник в кораблестроительной отрасли. В эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга Игорь Курдин подчеркнул, что российский флот восстанавливает необходимое и достаточное количество атомных подлодок.

Российский флот до конца 2021 года получит три атомные подводные лодки.

Как сообщил РИА Новости источник в кораблестроительной отрасли, на боевое дежурство заступят "Князь Олег" (проект 955А, "Борей-А"), "Новосибирск" (проект 885М, "Ясень-М"), а также носитель торпед "Посейдон" АПЛ "Белгород".

Предполагается, что "Князя Олега" передадут флоту в сентябре, а "Новосибирск" сдадут в последний месяц года.

Сегодня Россия эксплуатирует четыре подлодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", еще несколько субмарин этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

В эфире радио Sputnik председатель Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ в Санкт-Петербурге, капитан 1-го ранга Игорь Курдин отметил, что проект "Борей" имеет существенный модернизационный запас.

"Особо хочется отметить АПЛ "Князь Олег" – это стратегический ракетный подводный крейсер, группировка входит в состав морских стратегических ядерных сил России. Распределение этих кораблей по флотам – это прерогатива Верховного Главнокомандования. Все эти корабли, с одной стороны, серийные, а с другой – это корабли уже модернизированные. То есть идея генерального конструктора Игоря Леонидовича Баранова – создавать при проектировании так называемый модернизационный запас –позволяет, построив головной корабль, рассчитывать на то, что следующие корабли в этой серии будут иметь уже другое вооружение и радиотехнические средства. То есть каждый корабль становится лучше, чем предыдущий", – сказал Игорь Курдин.

Он отметил, что российский флот обновляется достаточно быстрыми темпами.

"Сейчас нет необходимости строить такое количество АПЛ, как во времена холодной войны. Как говорится, необходимое, но достаточное количество атомных подводных крейсеров у нас в стране восстанавливается. У нас в строю еще старые проекты – до тех пор, пока новые их полностью заменят. Поэтому сбалансированный подводный флот уже сейчас присутствует. И это большое достижение, что у нас есть такие подлодки"– подчеркнул Игорь Курдин.