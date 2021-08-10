Капитан 1-го ранга о новых атомных подлодках: это большое достижение

ВМФ России в нынешнем году получит сразу три атомные подводные лодки, сообщил источник в кораблестроительной отрасли. В эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга Игорь Курдин подчеркнул, что российский флот восстанавливает необходимое и достаточное количество атомных подлодок.
Российский флот до конца 2021 года получит три атомные подводные лодки.
Как сообщил РИА Новости источник в кораблестроительной отрасли, на боевое дежурство заступят "Князь Олег" (проект 955А, "Борей-А"), "Новосибирск" (проект 885М, "Ясень-М"), а также носитель торпед "Посейдон" АПЛ "Белгород".
Предполагается, что "Князя Олега" передадут флоту в сентябре, а "Новосибирск" сдадут в последний месяц года.
Сегодня Россия эксплуатирует четыре подлодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", еще несколько субмарин этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".
В эфире радио Sputnik председатель Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ в Санкт-Петербурге, капитан 1-го ранга Игорь Курдин отметил, что проект "Борей" имеет существенный модернизационный запас.
Он отметил, что российский флот обновляется достаточно быстрыми темпами.