От рельсотрона к пушке Гаусса

Стрелковое оружие всё ближе к тому, чтобы отказаться от пороха. Вчера, 8 августа, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что компания Arcflash Labs представила «самую мощную в мире» винтовку Гаусса.

Оружие получило название GR-1 ANVIL и представляет собой ручной электромагнитный ускоритель масс. Разработчики презентуют своё творение как первую в мире ручную серийную винтовку Гауса.

Промо-ролик винтовки GR-1 ANVIL

«GR-1 ANVIL представляет собой 8-ступенчатую полуавтоматическую высоковольтную винтовку Гаусса. Это самый мощный койлган, когда-либо продававшийся населению, а также (очень вероятно) самый мощный ручной койлган из когда-либо созданных», — сообщается в описании к оружию.

Размеры GR-1 ANVIL Источник изображения: arcflashlabs.com

В компании Arcflash Labs принимают предзаказы на GR-1 ANVIL, предлагая винтовку за $3375. Столь высокую цену придется заплатить за устройство, которое по своему могуществу сопоставимо с пневматической винтовкой, или так называемым травматическим оружием. Дульная энергия составляет 85 Джоулей, скорость пули — 75 м/с. При этом в качестве боеприпасов подойдут любые обрезки металлических стержней диаметром 10-12 мм.

Ранее компания Arcflash Labs выпустила на рынок первый в мире ручной серийный рельсотрон, получивший название EMG-01A.