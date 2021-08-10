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Интерфакс-АВН

Корабли Северного флота провели учебные стрельбы в Баренцевом море

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Малый ракетный корабль проекта 1234.1 «Рассвет»
Малый ракетный корабль проекта 1234.1 «Рассвет».
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Северный флот РФ в ходе командно-штабной тренировки провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"В ходе розыгрыша эпизода по организации обороны островных территорий Российской Федерации корабельная ударная группа в районе архипелага Новая Земля выполнила комплекс артиллерийских стрельб по морским мишенным позициям", - говорится в сообщении.

В Баренцевом море действует корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и малого ракетного корабля "Рассвет". В этом же районе боевые упражнения с применением артиллерии выполнил экипаж большого десантного корабля "Георгий Победоносец", сообщили военные.

Северный флот отметил, что начался этап свертывания сил, задействованных в тренировке.

"Часть корабельных сил, привлекаемых к участию в командно-штабной тренировке в дальней океанской зоне, совершает переход в пункты постоянной дислокации, часть продолжит свою деятельность в различных районах Мирового океана в соответствии с планами дальних походов", - отмечается в сообщении.

На различных этапах командно-штабной тренировки были задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота, говорится в сообщении.

В тренировке участвовали более 10 тыс. военнослужащих, до 15 летательных аппаратов, около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, свыше 100 единиц автобронетанковой техники.

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Россия
Продукция
Пётр Великий
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БДК 775
Военные учения
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