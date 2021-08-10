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Морской тральщик «Иван Голубец» отработал противоминные действия в Средиземном море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Иван Голубец», приступивший к выполнению задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, в рамках плановой боевой подготовки отработал противоминные действия перед заходом в пункт базирования кораблей – порт Тартус.

В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенной акватории с использованием различных видов тралов и противоминной гидроакустической системы корабля.

Вместе с выполнением задач по прямому предназначению моряки приняли участие в корабельных учениях по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.

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Проекты
Военные учения
ЧФ
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