Морской тральщик «Иван Голубец» отработал противоминные действия в Средиземном море

Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Иван Голубец», приступивший к выполнению задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, в рамках плановой боевой подготовки отработал противоминные действия перед заходом в пункт базирования кораблей – порт Тартус.

В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенной акватории с использованием различных видов тралов и противоминной гидроакустической системы корабля.

Вместе с выполнением задач по прямому предназначению моряки приняли участие в корабельных учениях по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.