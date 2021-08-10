Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белоруссии и России рано создавать союзное министерство обороны, поскольку стороны к этому не готовы, прежде нужно принять конституцию Союзного государства, заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко.

"Зачем сегодня создавать - впереди лошади телегу ставить - союзное министерство обороны? Не только мы, Россия к этому не готова. И это почему телега впереди лошади? Потому что начинать надо с единого закона – конституции, и там все должно быть прописано. Мы это не сделали, родилось и выросло целое поколение за эти годы, они уже несколько по-другому – да не несколько, а серьезно (по-другому – ред.) думают", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.

Белорусский лидер также обратил внимание, что в республике никто не выступает против России и союза с Россией, кроме "очумелых (оппозиционеров – ред.), которые сбежали". "Все за (поддерживают союз – ред.)", - добавил Лукашенко.