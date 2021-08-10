ЦВО: военное учение с участием более тысячи артиллеристов стартовало в Сибири

НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Более 1 тысячи военнослужащих ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного округа примут участие в учениях, стартовавших на полигоне в Кемеровской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Особое внимание будет уделено совершенствованию профессиональной выучки, освоению новых способов ведения боевых действий с учетом опыта полученного в современных вооруженных конфликтах, также с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке", - говорится в сообщении.

В учении будут задействованы самоходные установки "Мста-С", 2С7М "Малка", гаубицы 2А65 "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град". Задачи с боевой стрельбой военнослужащие будут выполнять прямой и полупрямой наводкой с закрытых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям.

"Кроме того, при выполнении огневых задач будут задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов "Застава", "Орлан-10" и средства инструментальной артиллерийской разведки", - сообщили в ЦВО.

В учении принимают участие более 1 тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.