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WarSpot

Весь американский флот на одной картинке

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Источник изображения: warspot.ru

В 2019 году Китай обогнал США по количеству боевых кораблей. Несмотря на это, по суммарному тоннажу и боевым возможностям конкурентов американскому флоту пока нет.

Чтобы оценить весь надводный и подводный парк американской военной техники, компания Raytheon выпустила постер с полным перечнем всех кораблей и субмарин ВМС США. На нём представлены все действующие и находящиеся в постройке боевые единицы. При этом на плакате нет кораблей типа ESB (Expeditionary Sea Base), которые с недавних пор также условно зачислены в боевые единицы.

Американский флот по состоянию на 2021 год

Источник изображения: raytheonmissilesanddefense.com

Скачать плакат в полном размере можно по этой ссылке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
Raytheon
Проекты
MLP
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