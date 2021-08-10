Весь американский флот на одной картинке

В 2019 году Китай обогнал США по количеству боевых кораблей. Несмотря на это, по суммарному тоннажу и боевым возможностям конкурентов американскому флоту пока нет.

Чтобы оценить весь надводный и подводный парк американской военной техники, компания Raytheon выпустила постер с полным перечнем всех кораблей и субмарин ВМС США. На нём представлены все действующие и находящиеся в постройке боевые единицы. При этом на плакате нет кораблей типа ESB (Expeditionary Sea Base), которые с недавних пор также условно зачислены в боевые единицы.

Американский флот по состоянию на 2021 год Источник изображения: raytheonmissilesanddefense.com

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