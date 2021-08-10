ОДК создаст единый центр по ремонту двигателей в Ленобласти

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") к 2025 году создаст в Гатчинском районе Ленинградской области сервисный центр по ремонту авиационных и индустриальных двигателей, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Инвестиции в новое производство составят 600 млн рублей, будут созданы 60 рабочих мест. Общий экономический эффект от реализации проекта составит около 1,5 млрд рублей", - сообщили в "Ростехе" в понедельник.

Там заявили, что создаваемое на площадке 218 АРЗ производство обеспечит ремонт всей продукции, которая корпорация планирует выпустить вплоть до 2030 года.