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Интерфакс-АВН

ОДК создаст единый центр по ремонту двигателей в Ленобласти

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") к 2025 году создаст в Гатчинском районе Ленинградской области сервисный центр по ремонту авиационных и индустриальных двигателей, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Инвестиции в новое производство составят 600 млн рублей, будут созданы 60 рабочих мест. Общий экономический эффект от реализации проекта составит около 1,5 млрд рублей", - сообщили в "Ростехе" в понедельник.

Там заявили, что создаваемое на площадке 218 АРЗ производство обеспечит ремонт всей продукции, которая корпорация планирует выпустить вплоть до 2030 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
218 АРЗ
ОДК УК
Ростех
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