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ЦАМТО

ВМС Филиппин закупят 8 самолетов TC-12B "Гурон"

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TC-12B.
TC-12B.
Источник изображения: kingairnation.com

ЦАМТО, 9 августа. Делегация ВМС Филиппин во главе с контр-адмиралом Альберто Б.Карлосом провела визуальный осмотр 21 самолета TC-12B "Гурон" на американской базе хранения.

Как сообщает Mintfo.com, совместная визуальная инспекция (JVI) проводилась с 18 по 24 июля на территории 309-й группы хранения и восстановления авиационной техники ВВС США (AMARG, а/б "Дэвис-Монтан" шт.Аризона). Всего планируется отобрать восемь TC-12B "Гурон" для дальней закупки, восстановления и отправки на Филиппины.

Закупаемые самолеты предназначены для выполнения в филиппинском флоте задач наблюдения, медицинской эвакуации, а также перевозки пассажиров и легких грузов.

Другие подробности предполагаемой сделки пока неизвестны (прим.ЦАМТО: в 2020 году ВВС Аргентины заявляли о приобретении 10 TC-12B на общую сумму 17 млн. долл.).

TC-12B "Гурон" – двухмоторный турбовинтовой учебный / тактический военно-транспортный самолет, разработанный на базе пассажирского "Супер Кинг Эйр 200" компании Beechcraft. ВМС США эксплуатировали 25 TC-12B в составе 35-й учебной эскадрильи 4-го авиационного крыла. Самолеты были списаны в мае 2017 года и заменены на новые Т-44С.

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