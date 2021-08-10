"Роскосмос" ввел тестирование на полиграфе для кандидатов в топ-менеджеры

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Кандидаты на важные должности в "Роскосмосе" с прошлого лета проходят обязательное тестирование на полиграфе, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"С лета прошлого года я ввел обязательное прохождение полиграфа при назначении на значимые должности в госкорпорации и на наших предприятиях", - написал Рогозин в своем Facebook.

7 августа Рогозин предложил ввести смертную казнь за коррупцию в сфере ОПК. "Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", - заявил он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".