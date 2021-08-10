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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" ввел тестирование на полиграфе для кандидатов в топ-менеджеры

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Кандидаты на важные должности в "Роскосмосе" с прошлого лета проходят обязательное тестирование на полиграфе, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"С лета прошлого года я ввел обязательное прохождение полиграфа при назначении на значимые должности в госкорпорации и на наших предприятиях", - написал Рогозин в своем Facebook.

7 августа Рогозин предложил ввести смертную казнь за коррупцию в сфере ОПК. "Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", - заявил он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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