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Интерфакс-АВН

Генсек ОДКБ и врио главы МИД Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: www.belvpo.com

Ереван. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Обстановку на границах Армении и Азербайджана, карабахское урегулирование обсудили на встрече в Ереване в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян.

"И.о. главы МИД Армении представил генсеку ОДКБ обстановку на границах в результате вторжения ВС Азербайджана в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также периодические провокации азербайджанской стороной, в том числе, из территории Нахичевани. Григорян обратил внимание Зася на последствия азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) и исходящие из этого угрозы. Стороны подчеркнули необходимость деэскалации", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

На встрече Григорян и Зась обсудили "нагорно-карабахский конфликт, подчеркнули необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ".

В МИД сообщили также, что на встрече были обсуждены вопросы, связанные с предстоящим председательством Армении в ОДКБ.

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Азербайджан
Армения
Турция
Компании
ОДКБ
Проекты
ОБСЕ
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