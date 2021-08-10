Рогозин рассказал, что претенденты на значимые должности в Роскосмосе проходят полиграф

Такую меру ввели летом 2020 года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Кандидаты на значимые должности в Роскосмосе и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, с прошлого года проходят проверку на полиграфе. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"С лета прошлого года я ввел обязательное прохождение полиграфа при назначении на значимые должности в госкорпорации и на наших предприятиях", - написал Рогозин в Facebook, отвечая на комментарий пользователя, который предложил ввести регулярный полиграф и полную прозрачность в собственности.

В июне этого года глава Роскосмоса заявлял, что госкорпорация продолжит борьбу с бездельниками и жуликами, несмотря на возможные репутационные потери. В октябре прошлого года Рогозин сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица", что с 2018 года по итогам проверок службой внутреннего аудита возбуждено 22 уголовных дела. В январе сообщалось уже о 26 уголовных делах.