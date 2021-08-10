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Названы сроки создания модернизированного Су-57

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Серийное производство модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 может начаться 2025 году. Обновленная машина получит новую кабину. О прогрессе программы сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли.

Собеседник агентства назвал не только сроки создания модернизированного Су-57, но и особенности новинки. Так, самолет, разрабатываемый в рамках ОКР «Мегаполис», получит обновленную кабину с новой авионикой и приборами индикации. Модернизированный Су-57 останется одноместным, отметил источник ТАСС.

Второй особенностью самолета станет силовая установка второго этапа. Речь идет о двигателе, разрабатываемом под названием «Изделие 30». Считается, что разработка НПО «Сатурн» обладает форсажной тягой в 18 тысяч килограмм-сил. Это позволит самолету развивать крейсерскую сверхзвуковую скорость, что является одним из требований к самолету пятого поколения. Этот двигатель также получит перспективный легкий самолет Checkmate, продемонстрированный на МАКС-2021.

Проект модернизации Су-57 разработан еще до принятия самолета на вооружение. Контракт на производство «Су-57 второго этапа» подписали в 2018 году. По условиям соглашения, первый прототип должен подняться в небо в 2022 году, а завершение опытно-конструкторских работ запланировано на 2024 год.

Производитель сможет приступить к выпуску истребителя в сжатые сроки благодаря тому, что модернизацию разработали до принятия базовой версии. Помимо двигателя и кабины, самолет получит новые приводы управляющих поверхностей. Гидравлические системы уступят место электроприводам, что снизит заметность самолета для радаров, повысит маневренность и надежность.


Леонид Немов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
Сатурн НПО
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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