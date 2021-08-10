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ЦАМТО

Военно-морской флот России получит до конца 2021 года три АПЛ

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«Князь Олег»
«Князь Олег».
Источник изображения: Олег Кулешов

ЦАМТО, 9 августа. Военно-морской флот России получит до конца 2021 года сразу три атомные подводные лодки (АПЛ), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Как напоминает агентство, генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил 30 июля, что предприятие до конца этого года планирует сдать три подводные лодки, не уточнив какие именно.

Как пояснил собеседник "РИА Новости", речь идет о стратегической подлодке "Князь Олег" (проект 955А, "Борей-А"), многоцелевой "Новосибирск" (проект 885М, "Ясень-М") и носителе беспилотных "Посейдонов" АПЛ "Белгород" (проект 09852).

По его словам, "Князя Олега" передадут флоту в сентябре этого года, а "Новосибирск" сдадут в декабре.

Ранее, в апреле этого года, источник в ОПК сообщил агентству, что "Белгород" завершит испытания к сентябрю этого года, лодка на тот момент проходила этап испытаний, на ней был запущен реактор.

Сегодня в ВМФ состоят на вооружении в общей сложности четыре ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", еще несколько РПКСН этого типа находятся на различных стадиях строительства.

Первую многоцелевую АПЛ проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошла АПЛ "Северодвинск", построенная по базовому проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года.

Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Как сообщил "РИА Новости" глава ОСК Алексей Рахманов, их передадут флоту на рубеже 2027-2028 гг.

Многоцелевая АПЛ "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон", отмечает агентство.

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Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Северодвинск АПЛ
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
2020-й год
885 Ясень
949А Антей
955 Борей
БПЛА
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