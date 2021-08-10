Черноморский флот сообщил об учебных артиллерийских стрельбах кораблей

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Патрульные корабли "Дмитрий Рогачёв" и "Павел Державин" провели учебные артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря, сообщила пресс-служба Черноморского флота в понедельник.

"Экипажи кораблей успешно поразили все надводные и воздушные цели, а также провели корабельные учения по радиоэлектронной борьбе, установив пассивные радиолокационные помехи ближнего рубежа", - сообщил флот.

Артиллерийские стрельбы состоялись в морских полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря, сказали военные.

По данным флота, на одном из этапов учений "Дмитрий Рогачёв" и "Павел Державин" отработали обнаружение и уничтожение низколетящих малогабаритных воздушных целей условного противника. В роли воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты Черноморского флота.

Как сообщала пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), 9 августа российские военные начали крупные маневры на юге и Северном Кавказе.

Батальонные тактические и специальные учения с период до 15 сентября пройдут на 20 общевойсковых полигонах в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.