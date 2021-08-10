Войти
Интерфакс-АВН

Военные из Лаоса прибыли на учения в Россию

172
0
0
Военнослужащие ВС Лаоса и России
Военнослужащие ВС Лаоса и России.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Подразделения Вооруженных сил Лаоса прибыли в Приморский край для участия в совместном российско-лаосском учении "Ларос-2021", сообщил Восточный военный округ (ВВО) в понедельник.

"Лаосские военнослужащие прибыли самолетом ВТА ВКС России в аэропорт "Кневичи" и завершили прохождение таможенных процедур. Далее военнослужащие вооружённых сил Лаоса совершили 135 километровый переезд в современный автономный полевой лагерь полигона "Сергеевский", где состоится совместное учение", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, российско-лаосское учение направлено на борьбу с международным терроризмом. Военнослужащим двух стран предстоит отработать задачи по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований.

Россия и Лаос сотрудничают в оборонной сфере. Российские саперы участвуют в разминировании на территории Лаоса. Они обезвреживают взрывоопасные предметы, оставшиеся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.

В январе 2019 года Минобороны РФ сообщило, что военное ведомство Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию были достигнуты в январе 2018 года в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лаос.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
22.01.2021
"Скарабей", "Сфера" и "Ураны". Где и что разминируют саперы Противоминного центра РФ
11.12.2020
Новейшая версия БРДМ-2 замечена на учениях армии Киргизии
01.06.2020
Як-130 усилит подготовку пилотов
11.04.2018
Организация против хаоса
09.08.2016
Участники "Военно-медицинской эстафеты" примут участие в конгрессе в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 04:06
  • 4
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 10.08 03:53
  • 8
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 10.08 02:56
  • 39
9 танков Т-90С было потеряно армией Азербайджана в Нагорном Карабахе
  • 10.08 00:56
  • 1
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 09.08 20:59
  • 114
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.08 20:55
  • 5
Минобороны и холдинг "Вертолеты России" договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М
  • 09.08 20:37
  • 2
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 09.08 20:24
  • 4
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 09.08 19:56
  • 3
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
  • 09.08 19:24
  • 120
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 09.08 18:40
  • 1
СЛО «Россия» переданы еще два новых самолета Ту-214ПУ
  • 09.08 18:26
  • 67
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 09.08 17:42
  • 2
Шойгу заявил, что импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке
  • 09.08 17:42
  • 3
The Hill (США): одна лишь оборона не защитит нас от России и Китая
  • 09.08 17:41
  • 5
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России