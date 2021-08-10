Военные из Лаоса прибыли на учения в Россию

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Подразделения Вооруженных сил Лаоса прибыли в Приморский край для участия в совместном российско-лаосском учении "Ларос-2021", сообщил Восточный военный округ (ВВО) в понедельник.

"Лаосские военнослужащие прибыли самолетом ВТА ВКС России в аэропорт "Кневичи" и завершили прохождение таможенных процедур. Далее военнослужащие вооружённых сил Лаоса совершили 135 километровый переезд в современный автономный полевой лагерь полигона "Сергеевский", где состоится совместное учение", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, российско-лаосское учение направлено на борьбу с международным терроризмом. Военнослужащим двух стран предстоит отработать задачи по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований.

Россия и Лаос сотрудничают в оборонной сфере. Российские саперы участвуют в разминировании на территории Лаоса. Они обезвреживают взрывоопасные предметы, оставшиеся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.

В январе 2019 года Минобороны РФ сообщило, что военное ведомство Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию были достигнуты в январе 2018 года в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лаос.