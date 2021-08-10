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Как космонавту выжить в пустыне

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Источник изображения: vpk-news.ru

Двое суток под открытым небом с ограниченным запасом воды − в таких условиях «выживали» космонавты на Байконуре в рамках летней тренировочной сессии. Экипажи отрабатывали действия, которые помогут им дождаться помощи, если спускаемый аппарат приземлится в пустыне и спасатели не сразу обнаружат его.

Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Константин Борисов в блоге «Жизнь космонавта» в подробных деталях рассказывает о ходе данной тренровки: В июле 2021 года мы успешно прошли тренировку по выживанию в степи летом. Перед каждой подобной тренировкой инструкторы проводят не только лекции, где подробно рассказывают о процессе выживания и эффективную тактику работы, но и практическое занятие, в процессе которого своими руками с использованием оборудования носимого аварийного запаса (НАЗ) строим укрытие и учимся добывать воду.

Обучение навыкам проходит в тех же условиях, в которых предстоит работать в реальной тренировке.

Для постройки укрытия используется полотно парашюта, парашютные стропы, защитные металлизированные накидки, кресла «Казбек» и грунт. Первым делом изготавливаются опоры и якори. Наиболее эффективный способ — нарезать парашют на прямоугольники, засыпать внутрь грунт или песок, прочно завязать — так получаются мягкие, но увесистые «строительные блоки». 4-6 блоков кладем один на другой — получается опорная колонна. Еще для колонны удобно использовать кресло, которое частично закапывается в грунт. 1-2 блока, закопанные в грунт — якорь, к которому можно привязать парашютную стропу.

После заката убирается часть колонн, экипаж «переезжает» на время ночевки на крышу — получившееся укрытие защищает от опасных насекомых, которые наиболее активны ночью.

Сбор воды при помощи конденсаторов — важный навык, который поможет снизить степень обезвоживания. Один из способов собрать воду — обернуть ветки кустов полиэтиленовым пакетом (в пакетах хранятся рационы питания) и завязать. Через 15-20 часов в пакете конденсируется 10-15 мл воды. Если собрать все пакеты НАЗа, получается около 30 «пунктов сбора» конденсата. Как результат — собирается 300-400 мл воды в сутки — а это хорошее подспорье в состоянии обезвоживания, сообщили в Роскосмосе.

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