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Англичане проморгали русскую «Варшавянку»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подводные лодки «Варшавянка» оставались незамеченными авианосной ударной группой Великобритании 96 часов.

Российские малозаметные подводные лодки проекта «Варшавянка» полностью оправдали свои боевые возможности. Так, согласно данным китайского информационного издания «East Day», после того, как Китай направил на слежение за британской авианосной ударной группой три дизель-электрических подводных лодки проекта «Варшавянка», последние удалось полностью обнаружить лишь через 96 часов, хотя субмарины находились в угрожающей близости от авианосца и кораблей, входящих в состав АУГ.

Как следует из данных источника, две подводных лодки были обнаружены через 72 часа.  Ещё одна лодка  успешно скрывалась от кораблей ВМС Великобритании около суток, пока не была обнаружена другой подводной лодкой.

Сообщается о том, что обнаружить подводные лодки российского производства не удалось,  даже, несмотря на тот факт, что последние находились на расстоянии торпедной атаки.  Лишь после того, как стало известно об отправке субмарин на сопровождение АУГ, тщательное сканирование региона позволило всё же обнаружить субмарины.

Специалисты отмечают, пишет Avia.pro, что в Лондоне приняли единственное верное решение отказаться от каких-либо провокаций в отношении Пекина, поскольку Китай практически наверняка уничтожил бы нарушителей своих вод.

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877 Палтус
Авианосец
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