Войти
ТАСС

Украина планирует в 2022 году провести в Канаде пуск ракеты "Циклон"

159
0
0
РН "Циклон-4"
Корпус ракеты-носителя "Циклон-4".
Источник изображения: ГП "КБ "Южное"

Проект этой ракеты-носителя Украина разрабатывала в сотрудничестве с Бразилией с 2004 года

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Украинские специалисты планируют в следующем году провести с территории Канады пуск ракеты "Циклон-4М". Об этом заявил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

"В следующем году мы планируем запуск ракеты "Циклон-4М" в Канаде", - сказал он в интервью украинскому агентству УНН. Тафтай добавил, что Украина имеет ряд проектов, по которым идет активная работа. "Я надеюсь, что уже в ближайшем времени сможем их реализовать", - отметил глава агентства.

Ранее канадские СМИ сообщали, что "Циклон-4М" выполнит старт с космодрома Кансо в провинции Новая Шотландия в 2023 году.

Проект двухступенчатой космической ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4" Украина разрабатывала в сотрудничестве с Бразилией с 2004 года. Ее первый старт ожидался с бразильского космодрома Алкантара не позднее 2010 года, однако регулярно этот срок сдвигался на более поздний. В 2015 году Бразилия вышла из проекта.

Ракета "Циклон-4М" - разработка украинского конструкторского бюро "Южное". По данным проектировщиков, "Циклон-4М" сможет выводить 3,7 тыс. кг груза на орбиту высотой 450 км или 3 тыс. кг на орбиту 1 200 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Канада
Украина
Продукция
Циклон-4
Похожие новости
27.08.2019
Украина впервые испытала ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
01.11.2018
В Канаде анонсировали космодром для украинских ракет "Циклон-4М"
10.09.2013
ВР приняла национальную космическую программу на 2013-2017 годы
15.04.2013
Запуск украинской ракеты "Циклон-4" отложен до ноября 2014
12.05.2010
Азарову не нужен «украинский космос»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 04:06
  • 4
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 10.08 03:53
  • 8
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 10.08 02:56
  • 39
9 танков Т-90С было потеряно армией Азербайджана в Нагорном Карабахе
  • 10.08 00:56
  • 1
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 09.08 20:59
  • 114
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.08 20:55
  • 5
Минобороны и холдинг "Вертолеты России" договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М
  • 09.08 20:37
  • 2
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 09.08 20:24
  • 4
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 09.08 19:56
  • 3
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
  • 09.08 19:24
  • 120
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 09.08 18:40
  • 1
СЛО «Россия» переданы еще два новых самолета Ту-214ПУ
  • 09.08 18:26
  • 67
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 09.08 17:42
  • 2
Шойгу заявил, что импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке
  • 09.08 17:42
  • 3
The Hill (США): одна лишь оборона не защитит нас от России и Китая
  • 09.08 17:41
  • 5
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России