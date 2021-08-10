Financial Times (Великобритания): Латвия предупреждает об опасности «инцидента» между НАТО и Россией

«Чем дольше мы живем в XXI веке, тем страшнее становится», — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Поводом для беспокойства послужила опять Россия. По мнению Ринкевича, совместные учения России и Белоруссии увеличивают риск «недоразумений и определенных действий» со стороны НАТО.

По словам латвийского министра иностранных дел, "милитаризация" миграции со стороны Белоруссии на границе с Литвой и предстоящие военные учения с участием российских и белорусских войск чреваты "инцидентом" с войсками НАТО в Прибалтике или в Польше.

Как сообщил Эдгар Ринкевич, в ходе российских учений "Запад" существует повышенный риск "недоразумений и определенных действий без санкции начальства".

"У нас пограничный кризис, крупные военные учения на границах стран НАТО и увеличенное присутствие пограничников и воинских формирований на нашей стороне, на литовской стороне, на эстонской стороне, на польской. Разумеется, риск инцидентов растет", - сказал Ринкевич.

В Прибалтике и в Брюсселе растет беспокойство из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко и его авторитарного режима после постановочных выборов в прошлом году и вынужденной посадки авиалайнера, выполнявшего перелет между странами ЕС, в мае этого года, чтобы задержать журналиста-активиста.

Прибалтийские чиновники говорят, что его последняя тактика - предлагать мигрантам из Ирака, Сирии и ряда африканских стран пакет услуг, включая пересечение литовской границы. Только в этом году в Литву прибыло более 4 000 мигрантов - более чем в 50 раз больше, чем в прошлом.

Ринкевич сказал, что это "явный случай гибридной войны", когда миграция становится инструментом борьбы против ЕС и Литвы.

"Мигрантов фактически используют как оружие. Чем дольше мы живем в XXI веке, тем страшнее становится. То, о чем мы раньше и помыслить не могли, становится реальностью".

Министр иностранных дел Латвии сказал, что его воодушевило решение Ирака приостановить полеты в Минск, что в сочетании с новой тактикой литовских пограничников "выталкивать" мигрантов обратно в Белоруссию значительно сократило число беженцев, пересекающих границу.

Напряженность в Прибалтике нарастает каждые четыре года по мере того, как военные учения России смещаются все ближе к приграничным районам Эстонии, Латвии и Литвы. Ринкевич считает, что учения "Запад" в этом году особенно сложны из-за "продолжающегося элемента гибридной войны".

Он добавил: "Безусловно, у них высокий потенциал для инцидентов. Конечно, если кто-то планирует умышленные провокации, это будет видно. Но, честно говоря, не думаю, что есть смысл разворачивать полномасштабную военную провокацию".

Россия, у которой с Белоруссией тесный союз, - одна из немногих сторонниц Минска. Однако Ринкевич считает, что слишком тесная связь с недавними действиями Лукашенко, "совершенно возмутительными", не в интересах Москвы.

Но при этом он полагает, что Россия так или иначе причастна к недавним действиям Белоруссии. "Разумеется, трудно себе представить, что такого рода действия могут предприниматься без какой-либо поддержки, координации и сотрудничества", - сказал Ринкевич.

Бывший глава вооруженных сил Эстонии, а ныне депутат Европарламента Рихо Террас на прошлой неделе призвал НАТО задействовать статью 4 устава организации о миграционном кризисе - для этого необходимы консультации между членами военного альянса. Это не столь серьезная мера, как статья 5 о коллективной обороне, и рассматривается как символ глубокого беспокойства НАТО по данному вопросу - и к ней неоднократно прибегала Турция.

Ринкевич намекнул, что в надлежащих обстоятельствах призыв к статье 4 Латвия поддержит. "Если есть реальная необходимость в проведении консультаций с союзниками по НАТО и если мы увидим необходимость в статье 4, мы ею воспользуемся", - сказал он.