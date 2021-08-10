Военные строители построят на Курилах более 50 объектов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные строители возведут на островах Курильской гряды более полусотни объектов, сообщает министерство обороны РФ.
Всё, что строится, рассчитано на устойчивость при землетрясении силой до девяти балов, говорится в пресс-релизе Минобороны, единственного органа исполнительной власти, наделённого полным комплексом полномочий в сфере капитального строительства: от формирования государственным заказчиком технического задания до сдачи объекта под ключ и ввода его в эксплуатацию с выдачей полного пакета разрешительной документации, в том числе с проведением госэкспертизы и архитектурно-строительным надзором.
С 2019 года в составе ведомства действует "Военно-строительная компания" ("ВСК). Система органов её управления, контроля за деятельностью и движением финансов ориентирована на выполнение приоритетной задачи - строительства инфраструктуры для Вооружённых сил.
В Минобороны отмечают, что организационно-правовая форма публично-правовой компании (такой статус имеет "ВСК") оптимальна по многим параметрам.
По его данным, ежедневно на стройках Минобороны задействовано около 30 тысяч специалистов и более 2,8 тысячи единиц техники.