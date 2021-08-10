Военные строители построят на Курилах более 50 объектов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные строители возведут на островах Курильской гряды более полусотни объектов, сообщает министерство обороны РФ.

"За последние годы на архипелаге Большой гряды Курильских островов построено почти 30 различных сооружений. В частности, на Итурупе и Кунашире появились семь общежитий для военнослужащих, ещё одно будет готово в этом году. Новое жилье полностью благоустроено, в комнатах есть всё необходимое для жизни. Всего на Курильской гряде военные строители в обозримой перспективе возведут 51 объект", - сказано в сообщении.

Всё, что строится, рассчитано на устойчивость при землетрясении силой до девяти балов, говорится в пресс-релизе Минобороны, единственного органа исполнительной власти, наделённого полным комплексом полномочий в сфере капитального строительства: от формирования государственным заказчиком технического задания до сдачи объекта под ключ и ввода его в эксплуатацию с выдачей полного пакета разрешительной документации, в том числе с проведением госэкспертизы и архитектурно-строительным надзором.

С 2019 года в составе ведомства действует "Военно-строительная компания" ("ВСК). Система органов её управления, контроля за деятельностью и движением финансов ориентирована на выполнение приоритетной задачи - строительства инфраструктуры для Вооружённых сил.

В Минобороны отмечают, что организационно-правовая форма публично-правовой компании (такой статус имеет "ВСК") оптимальна по многим параметрам.

"Юридический статус её гарантирует максимальную имущественную безопасность и защиту контрактов. Структура "ВСК" выстроена с учётом действующего военно-административного устройства. В военных округах и на Северном флоте созданы филиалы, сформированы также подразделения, предназначенные для строительства специальных объектов", - сообщает ведомство.

По его данным, ежедневно на стройках Минобороны задействовано около 30 тысяч специалистов и более 2,8 тысячи единиц техники.