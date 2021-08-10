Три атомные подлодки планируют передать ВМФ России в 2021 году

Военно-морской флот России получит на вооружение три атомные подводные лодки. Передать их планируют до конца 2021 года.

Об этом РИА Новости сообщил источник в кораблестроительной отрасли. Речь идет о стратегической подводной лодке проекта 955А "Борей-А" - "Князь Олег", многоцелевой субмарине проекта 885М "Ясень-М" - "Новосибирск" и носителе стратегической системы "Посейдон", подлодке специального назначения "Белгород". Последняя, как ожидается, завершит испытания к сентябрю нынешнего года.

"РГ" уже писала о том, что атомная подлодка "Белгород" вернулась в Северодвинск, завершив первый этап заводских ходовых испытаний. Служить "Белгород" будет на Тихоокеанском флоте. Субмарина является экспериментальной подлодкой для беспилотников "Посейдон".

Что касается проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", то на сегодняшний день в составе ВМФ РФ четыре подводные лодки данного проекта, еще несколько строятся. Каждая несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Князь Олег", представитель данной серии, также завершил первый этап испытаний.

Сообщали и о том, что в июле нынешнего года на заводские испытания в Белое море вышла атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск". На борту субмарины вместе с экипажем была и заводская сдаточная команда. "Новосибирск" отправится служить на Тихоокеанский флот.

Светлана Цыганкова