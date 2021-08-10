Экипажи МиГ-31БМ ЦВО отработали в стратосфере перехват нарушителя границ воздушного пространства

ЦАМТО, 9 августа. Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии ЦВО 6 августа в ходе летно-тактического учения в Красноярском крае перехватили в стратосфере условного нарушителя границ воздушного пространства.

В рамках учения боевые пары МиГ-31БМ действовали на предельных высотах от 17 до 20 тыс. м. С помощью бортовых радаров "Заслон-М" экипажи МиГ-31БМ развернули два автономных радиолокационных поля протяженностью до 500 км. Поиск самолета-нарушителя летчики выполняли на скорости около 3000 км/ч с использованием компенсирующих костюмов для преодоления перегрузок. Самолет условного противника, роль которого выполнял МиГ-31БМ, был обнаружен на высоте около 17000 м без использования наземных радиолокационных систем. Экипажи дежурных сил выполнили сближение с ним, блокировали возможность изменения курса и вынудили к посадке на обозначенном аэродроме.

В ходе летно-тактического учения экипажи МиГ-31БМ впервые в летнем периоде обучения совершили более 10 подъемов на предельно допустимую высоту и отработали около 50 учебно-боевых задач в стратосфере. В учении было задействовано 10 высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава группы управления и обеспечения полетов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.