Ракетные комплексы "Бастион" уничтожили корабли условного противника на учениях на Камчатке

Петропавловск-Камчатский. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" Береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в ходе учений уничтожили условную группу кораблей в одном из морских полигонов флота, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа по флоту.

"В рамках учений военнослужащие ракетного соединения ТОФ отработали нормативы по выходу машин из автопарка и совершению марша на боевой технике в районы огневых позиций. На месте боевые расчеты оперативно развернули ракетные комплексы "Бастион" и приступили к слежению за надводной обстановкой", - говорится в сообщении.

После обнаружения целей, имитирующих корабли условного противника, как уточняется, расчеты БРК (береговых ракетных комплексов - ИФ) "Бастион" выполнили учебные (электронные) пуски ракет, успешно поразив все объекты.

Роль кораблей условного противника выполняли малые противолодочные корабли соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России.

В ходе учений расчеты также выполнили задачи по маскировке и охране позиционного района.