Киев мечтает о космосе, но без России

Украина намерена вернуться в клуб космических стран без участия России. Об этом, как сообщает Defense News, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

По его словам, в 2022 году с космодрома в Канаде запланирован запуск украинской ракеты «Циклон-4М».

«Речь идет о возвращении (страны) в клуб космических держав без участия России», — добавил Тафтай.

Ранее разрабатывающее проект конструкторское бюро «Южное» сообщило о проведении успешных испытаний на Украине третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». Во время огневых испытаний все системы «отработали отлично», двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано, сообщили в КБ.

Eadaily сообщает, что «Циклон-4М» — проектируемая с 2017 года в конструкторском бюро «Южное» ракета-носитель среднего класса. Предназначена для вывода моноблочной полезной нагрузки на низкую околоземную или солнечно-синхронную орбиту.