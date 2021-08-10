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Киев мечтает о космосе, но без России

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Украинская ракета «Циклон-4М»
Украинская ракета «Циклон-4М».
Источник изображения: vpk-news.ru

Украина намерена вернуться в клуб космических стран без участия России. Об этом, как сообщает Defense News, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

По его словам, в 2022 году с космодрома в Канаде запланирован запуск украинской ракеты «Циклон-4М».

«Речь идет о возвращении (страны) в клуб космических держав без участия России», — добавил Тафтай.

Ранее разрабатывающее проект конструкторское бюро «Южное» сообщило о проведении успешных испытаний на Украине третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». Во время огневых испытаний все системы «отработали отлично», двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано, сообщили в КБ.

Eadaily сообщает, что «Циклон-4М» — проектируемая с 2017 года в конструкторском бюро «Южное» ракета-носитель среднего класса. Предназначена для вывода моноблочной полезной нагрузки на низкую околоземную или солнечно-синхронную орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина
Продукция
Циклон-4
Компании
КБ "Южное"
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