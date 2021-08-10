В ходе совместного стратегического учения военнослужащие России и КНР применят беспилотники

В ходе совместного стратегического учения «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021» военнослужащие Российского воинского контингента и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) применят беспилотные летательные аппараты.

Так, в ходе практического этапа учения на базе боевой подготовки (полигоне) «Цинтунся» в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) беспилотники будут применены повсеместно, с целью наблюдения, проведения разведывательных действий, корректировке огня артиллерийских систем и орудий, а также нанесении огневого поражения по целям условного противника с воздуха.

В настоящее время, подразделения беспилотной авиации принимают участие в проведении совместных тренировок, в боевых порядках как Китайских, так и Российских войск.

Напомним, что совместное стратегическое Китайско-Российское учение «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021» состоится с 9 по 13 августа текущего года. В нем примет участие около 13 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.