Су-57 получит полностью обновленную кабину и передовую авионику

Производство модернизированного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Мегаполис» предполагается начать в 2025 году.

Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В обновленной версии истребителя в рамках ОКР «Мегаполис» будет устанавливаться полностью обновленная кабина, с самой передовой авионикой. Кроме того, самолет оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно», — сказал собеседник агентства.

Истребитель Су-57 в рамках ОКР «Мегаполис» будет выполнен в одноместном варианте.

Ранее сообщалось, что для управления перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) разрабатывают двухместный Су-57.