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ТАСС

Российские космонавты будут выращивать на МКС зелень в промышленных масштабах

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Источник изображения: © Олег Новицкий/ГК "Роскосмос"

Для этого на модуль "Наука" доставят космическую оранжерею. В первом эксперименте посадят пекинскую капусту

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Эксперимент "Витацикл-Т", который подразумевает выращивание растений в промышленных масштабах в космосе, пройдет в модуле "Наука" на МКС. Об этом сообщил в интервью ТАСС заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов.

"Эксперимент "Витацикл-Т" - это создание оранжереи, позволяющей выращивать растения в промышленных масштабах", - рассказал Смирнов.

По его словам, для проведения эксперимента на МКС будет доставлена космическая оранжерея, которая в профиль напоминает улитку. "С определенной периодичностью космонавт закладывает в оранжерею полоску с семенами. Затем он прокручивает барабан, через какое-то время закладывает следующую полоску. Каждый определенный период времени космонавт может снимать урожай. В первом эксперименте, например, будет выращиваться пекинская капуста", - пояснил Смирнов.

Часть растений будет отправляться на Землю для исследований. "Естественно, никто не будет запрещать космонавтам использовать в питании полученный урожай, выращенный в ходе космического полета", - подчеркнул эксперт.

В будущем космонавты смогут посадить также злаковые, бобовые культуры, карликовые томаты.

О модуле "Наука"

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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Байконур
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