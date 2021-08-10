Аппарат Solar Orbiter совершил пролет у Венеры

Пролет прошел на расстоянии около 8 тыс. км от поверхности планеты

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Автоматический космический аппарат Solar Orbiter пролетел в понедельник около Венеры. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Пролет прошел на расстоянии около 8 тыс. км от поверхности планеты. Главной задачей зонда Solar Orbiter, созданного при партнерстве ЕКА и NASA, является исследование Солнца. На аппарате установлен теплозащитный экран, так как температура, которой он будет подвергаться, может достигать 600 градусов по Цельсию. В декабре прошлого года Solar Orbiter уже совершил гравитационный маневр у Венеры.

Спустя 33 часа к планете должен приблизиться аппарат BepiColombo, созданный ЕКА в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований. Главной целью этой миссии является изучение Меркурия. Полет пройдет на удалении 550 км от Венеры. Для экономии топлива в течение полета BepiColombo совершит не менее девяти гравитационных маневров: один - у Земли, два - у Венеры и шесть - у Меркурия.

Две из трех камер наблюдения BepiColombo будут делать черно-белые снимки как в фазе сближения с Венерой, так и в последующие дни в ходе удаления от нее. Снимки будут затем постепенно переданы на Землю. Тепловизионный прибор SoloHI, установленный на Solar Orbiter, должен позволить наблюдать темную сторону Венеры.

В ЕКА считают, что благодаря этим двум экспедициям "появилась уникальная возможность изучить окружающую среду Венеры с разных точек одновременно".

Еще один пролет Solar Orbiter и BepiColombo запланирован для каждой из этих миссий до конца 2021 года. В период с 1 по 2 октября BepiColombo должен пролететь в 200 км от Меркурия. 27 ноября Solar Orbiter совершит пролет у Земли на расстоянии 460 км. Зонд будет и далее совершать регулярные облеты Венеры, чтобы постепенно увеличивать таким образом наклон своей орбиты, что позволит ему лучше наблюдать за неизведанными полярными областями Солнца.