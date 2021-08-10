Войти
ТАСС

Аппарат Solar Orbiter совершил пролет у Венеры

149
0
0
Solar Orbiter
Solar Orbiter.
Источник изображения: ESA / ATG medialab

Пролет прошел на расстоянии около 8 тыс. км от поверхности планеты

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Автоматический космический аппарат Solar Orbiter пролетел в понедельник около Венеры. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Пролет прошел на расстоянии около 8 тыс. км от поверхности планеты. Главной задачей зонда Solar Orbiter, созданного при партнерстве ЕКА и NASA, является исследование Солнца. На аппарате установлен теплозащитный экран, так как температура, которой он будет подвергаться, может достигать 600 градусов по Цельсию. В декабре прошлого года Solar Orbiter уже совершил гравитационный маневр у Венеры.

Спустя 33 часа к планете должен приблизиться аппарат BepiColombo, созданный ЕКА в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований. Главной целью этой миссии является изучение Меркурия. Полет пройдет на удалении 550 км от Венеры. Для экономии топлива в течение полета BepiColombo совершит не менее девяти гравитационных маневров: один - у Земли, два - у Венеры и шесть - у Меркурия.

Две из трех камер наблюдения BepiColombo будут делать черно-белые снимки как в фазе сближения с Венерой, так и в последующие дни в ходе удаления от нее. Снимки будут затем постепенно переданы на Землю. Тепловизионный прибор SoloHI, установленный на Solar Orbiter, должен позволить наблюдать темную сторону Венеры.

В ЕКА считают, что благодаря этим двум экспедициям "появилась уникальная возможность изучить окружающую среду Венеры с разных точек одновременно".

Еще один пролет Solar Orbiter и BepiColombo запланирован для каждой из этих миссий до конца 2021 года. В период с 1 по 2 октября BepiColombo должен пролететь в 200 км от Меркурия. 27 ноября Solar Orbiter совершит пролет у Земли на расстоянии 460 км. Зонд будет и далее совершать регулярные облеты Венеры, чтобы постепенно увеличивать таким образом наклон своей орбиты, что позволит ему лучше наблюдать за неизведанными полярными областями Солнца.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
Похожие новости
19.07.2021
Crew Dragon на МКС переместят, чтобы освободить место для стыковки Starliner
16.12.2020
NASA и ESA выбрали трех астронавтов для третьей миссии Crew Dragon на МКС
09.01.2018
Чужие победы
05.05.2015
Япония и США обсудят план отправки экспедиции на МКС в связи с аварией "Прогресса"
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
23.09.2009
В программу научных исследований Европейского космического агентства на 2015-25 годы включены восемь миссий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 04:06
  • 4
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 10.08 03:53
  • 8
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 10.08 02:56
  • 39
9 танков Т-90С было потеряно армией Азербайджана в Нагорном Карабахе
  • 10.08 00:56
  • 1
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 09.08 20:59
  • 114
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.08 20:55
  • 5
Минобороны и холдинг "Вертолеты России" договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М
  • 09.08 20:37
  • 2
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 09.08 20:24
  • 4
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 09.08 19:56
  • 3
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
  • 09.08 19:24
  • 120
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 09.08 18:40
  • 1
СЛО «Россия» переданы еще два новых самолета Ту-214ПУ
  • 09.08 18:26
  • 67
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 09.08 17:42
  • 2
Шойгу заявил, что импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке
  • 09.08 17:42
  • 3
The Hill (США): одна лишь оборона не защитит нас от России и Китая
  • 09.08 17:41
  • 5
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России