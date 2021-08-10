Корветы не спасут: эксперт объяснил ошибку в перевооружении ВМС Украины (Главред, Украина)

Украина разучилась строить военные корабли. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот. Сержант морской пехоты Тарас Чмут считает, что корветы не спасут Украину от России, пока на украинском флоте нет ЗРК, противокорабельных и гидроакустических комплексов, а также торпедных аппаратов.

Согласно стратегии Военно-морских сил Украины в ближайшие пять лет главным приоритетом на море должно быть прибрежная зона, где нет необходимости в применении корветов, о строительстве которых Украина договорилась с Турцией, заявил председатель правления Украинской милитарного центра Тарас Чмут.

Как пояснил он в комментарии Радио Свобода (признан Иноагентом - прим. ред.), корветы нужны как один из инструментов в будущем, в том числе для контроля, для дальних походов, для участия в совместных операциях со странами-партнерами и НАТО.

"Но не в 2021 году, когда у нас нет ни одного зенитно-ракетного комплекса на флоте, ни противокорабельного комплекса, ни гидроакустического комплекса и торпедных аппаратов. Мы стараемся, не имея базовых возможностей, купить что-то сложное и дорогое", - говорит эксперт.

Он напомнил, что стратегия ВМС на первом этапе предусматривает развитие так называемого "москитного флота".

"За один корвет вы получаете два-четыре ракетных катера. При потере одного ракетного катера, у вас остается еще один-два. А при потере одного корвета у вас не остается ничего. У вас большее количество сил и средств, которые могут нести большее количество вооружения. Четыре ракетные катера могут нести по восемь противокорабельных ракет, а корвет - восемь. 32 ракеты в залпе против восьми", - добавил Чмут.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава Военно-Морских Сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года", - сказал президент.

Алексей Тычина