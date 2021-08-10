Российские мотострелки провели стрельбы из китайских танков в рамках подготовки к учениям

Стрельба велась по целям, имитирующим артиллерийские орудия и бронеобъекты условного противника на различных расстояниях

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Российские военнослужащие провели стрельбы из танков и бронированных машин сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в рамках подготовки к совместным учениям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), распространенном в понедельник.

Оперативно-стратегические учения "СИБУ/ Взаимодействие-2021" пройдут в Китае 9-13 августа. Будут задействованы около 13 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и военной техники. Руководство учениями будет осуществляться совместно командованием воинских контингентов двух стран.

"На завершающем этапе подготовки к совместному российско-китайскому стратегическому учению "СИБУ/ Взаимодействие-2021" военнослужащие мотострелкового подразделения из состава российского воинского контингента приняли участие в занятии по огневой подготовке с выполнением учебных стрельб из штатного вооружения колесных танков и бронированных штурмовых машин сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в округе, в стрельбах на стрельбище полигона Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР также принимали участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, китайские инструкторы. "Стрельба велась по целям, имитирующим артиллерийские орудия и бронеобъекты условного противника на различных расстояниях. Несмотря на отсутствие опыта (имеется в виду в использовании китайского вооружения - прим. ТАСС), российским военнослужащим удалось с ходу поразить большинство мишеней", - отметили в ВВО.

В этом году исполняется 20-летняя годовщина подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. В июне этой дате была посвящена в Пекине пресс-конференция официального представителя Министерства обороны КНР. Как заявил тогда старший полковник Жэнь Гоцян, "Вооруженные силы Китая намерены совместно с российской стороной непоколебимо двигаться в направлении, указанном главами двух государств, будут продолжать развивать дух договора, вести тесное сотрудничество и углублять практическое взаимодействие, чтобы внести обновленный вклад в развитие Китая и России, национальное возрождение и укрепление благосостояния народов двух стран". Он подчеркнул, что "обмены и сотрудничество между вооруженными силами Китая и России в каждой сфере день ото дня углубляются, что постоянно придает отношениям двух стран практическое и стратегическое наполнение".