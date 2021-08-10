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Российский флот получит сразу три атомные подводные лодки

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Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский Военно-морской флот (ВМФ) в 2021 году получит сразу три атомные подводные лодки (АПЛ). Об этом РИА Новости рассказал источник в кораблестроительной отрасли.

По словам собеседника агентства, речь идет о стратегической подлодке «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевой «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носителе беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852). При этом «Князя Олега» передадут флоту в сентябре этого года, а «Новосибирск» — в декабре.

Ранее журнал The National Interest писал, что новая российская подлодка К-329 «Белгород» признана в США самой совершенной субмариной Военно-морского флота России. В статье отмечается, что «Белгород» существенно превосходит американские аналоги по размеру — в том числе субмарины класса «Огайо», считающиеся крупнейшими в истории американского ВМФ.

В январе обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин написал, что ВМФ России через пять лет планирует списать в утиль последнюю действующую АПЛ ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», которую за «бытовые изыски» (сауну и бассейн) прозвали плавучим «Хилтоном».


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Дмитрий Донской
Проекты
885 Ясень
941 Акула
955 Борей
Ohio
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