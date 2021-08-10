В России задумали использовать шлем виртуальной реальности при подборе персонала

Исследователи из Самарского государственного университета (СамГУ) разработали тестирование для оценки психологических качеств соискателя при помощи шлема виртуальной реальности. Такая задумка поможет работодателям оценить личность человека при подборе персонала, пишут «Известия».

Отмечается, что тестируемый попадает в специально созданную виртуальную среду, которую он воспринимает как реальную. В это время компьютер без помощи людей оценивает его физическое и эмоциональное состояние. Предполагается таким образом диагностировать психологические аспекты сотрудников на особо ответственных позициях. Также можно один раз создать портрет идеального кандидата, после чего искусственный интеллект покажет, насколько тот или иной человек соответствует этому образу.

Стоимость такой системы, которая включает в себя компьютер и VR-шлем, составит около 120 тысяч рублей. Туда же подключается программа «Психодиагностика в VR» и джойстики, которые считывают микродвижения пальцев. Оценивается уровень тревожности, реакция на стресс, эмоциональная возбудимость, а также познавательная активность человека, которую позволит считать направленность взгляда, реакция на стимулы и время фиксации.

Эксперты отнеслись к инициативе неоднозначно. Спортивный психолог Ольга Тиунова отметила, что уже много лет ведутся попытки создать психологический портрет идеального чемпиона, но пока они не увенчались успехом. Инструктор спецназа Александр Ластовина добавил, что «Психодиагностику в VR» можно применять при тестировании солдат, но для этот следует убедиться в результативности.

«Автоматическая система очень скоро может оказаться в распоряжении каждого кадровика, и вся страна будет вынуждена проходить такое тестирование. В результате у большого числа сотрудников диагностируют какие-то особенности личности, допустимо ли это?» — задался вопросом проректор Томского политехнического университета по цифровизации Александр Фадеев. Системе еще предстоит проверка на выборках в несколько тысяч участников. Специалисты также напомнили, что человек – это нечто большее, чем набор психологических характеристик.

Ранее ирландские ученые признали, что компьютерные игры полезны в борьбе с рядом психических болезней: они благотворно влияют на людей с тревожными расстройствами и депрессией и даже могут быть полезнее, чем традиционные методы лечения. Исследователи пришли к выводу, что игры можно использовать в качестве альтернативы медицинской помощи. Прежде всего, они доступнее, чем походы к врачам.

Марина Совина