Войти
Вестник Мордовии

Для чего в СССР понадобился самолет, похожий на американский В-2

202
0
0

Источник изображения: Фото: military.com

В Советском Союзе до самого его распада работали над уникальными даже на сегодняшний день самолетами. Среди них можно вспомнить высотный разведчик М-67, создававшийся во второй половине 80-х годов.

Было предложено несколько вариантов, один из них - по аэродинамической схеме "летающее крыло", такая конструкция применена на американском стратегическом бомбардировщике В-2.

Планировалось, что основной задачей "шестьдесят седьмого" станет длительное барражирование у границ со специальным мощным оптическим комплексом обнаружения, который позволял бы засекать старты баллистических ракет противника.

Предполагается, что такой самолет должен был весить около 100 тонн и мог находиться в воздухе без дозаправки до 8 часов, потом ему пришлось бы возвращаться на аэродром или совершить воздушную заправку.

По всей видимости, работы шли с оглядкой на то, что происходило за океаном, о пресловутой программе "стелс" в Советском Союзе говорили и писали с начала 80-х годов, поэтому М-67 был бы малозаметен для вражеских радаров. Возможно, на базе разведчика позже появился бы и бомбардировщик, но программа была закрыта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Похожие новости
25.11.2020
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
25.09.2020
Облетные маневры: американские В-52 проверили «Кавказ-2020»
13.07.2020
Как советский бомбардировщик М-4 напугал США
31.07.2017
"Карбоновые призраки": углепластик скроет самолеты ВКС России от радаров
27.12.2016
Boeing дал импульс "Титановой долине"
12.10.2009
Американцы купили "мать всех бомб"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 04:06
  • 4
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 10.08 03:53
  • 8
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 10.08 02:56
  • 39
9 танков Т-90С было потеряно армией Азербайджана в Нагорном Карабахе
  • 10.08 00:56
  • 1
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 09.08 20:59
  • 114
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.08 20:55
  • 5
Минобороны и холдинг "Вертолеты России" договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М
  • 09.08 20:37
  • 2
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 09.08 20:24
  • 4
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 09.08 19:56
  • 3
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
  • 09.08 19:24
  • 120
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 09.08 18:40
  • 1
СЛО «Россия» переданы еще два новых самолета Ту-214ПУ
  • 09.08 18:26
  • 67
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 09.08 17:42
  • 2
Шойгу заявил, что импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке
  • 09.08 17:42
  • 3
The Hill (США): одна лишь оборона не защитит нас от России и Китая
  • 09.08 17:41
  • 5
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России