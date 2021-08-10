Для чего в СССР понадобился самолет, похожий на американский В-2

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В Советском Союзе до самого его распада работали над уникальными даже на сегодняшний день самолетами. Среди них можно вспомнить высотный разведчик М-67, создававшийся во второй половине 80-х годов.

Было предложено несколько вариантов, один из них - по аэродинамической схеме "летающее крыло", такая конструкция применена на американском стратегическом бомбардировщике В-2.

Планировалось, что основной задачей "шестьдесят седьмого" станет длительное барражирование у границ со специальным мощным оптическим комплексом обнаружения, который позволял бы засекать старты баллистических ракет противника.

Предполагается, что такой самолет должен был весить около 100 тонн и мог находиться в воздухе без дозаправки до 8 часов, потом ему пришлось бы возвращаться на аэродром или совершить воздушную заправку.

По всей видимости, работы шли с оглядкой на то, что происходило за океаном, о пресловутой программе "стелс" в Советском Союзе говорили и писали с начала 80-х годов, поэтому М-67 был бы малозаметен для вражеских радаров. Возможно, на базе разведчика позже появился бы и бомбардировщик, но программа была закрыта.