Институт РАН планирует сформировать группу ученых для полетов в космос

Заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов убежден, что наличие профильных специалистов в отряде космонавтов (Роскосмоса или Академии наук) было бы очень полезно

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН рассматривает возможность создания группы ученых, которых можно было бы отправить в космос для проведения экспериментов. Об этом сообщил в интервью ТАСС заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов.

"Этот вопрос проговаривался. Это очень интересная идея. Мы рассматриваем возможность создания группы специалистов, кто может проводить исследования, выполнение которых возможно только профессионалом, в условиях космического полета", - сказал Смирнов, отвечая на вопрос, создает ли ИМБП своеобразный ученый "десант" для полетов на МКС.

По словам ученого, немало молодых действующих сотрудников института мечтают стать космонавтами. Он убежден, что наличие профильных специалистов в отряде космонавтов (Роскосмоса или Академии наук) было бы очень полезно.

"Ускоренная подготовка узких специалистов к космическому полету позволит включить эксперименты, выполнение которых возможно только человеком, имеющим профильное образование. Например, какие-то инвазивные методики или биологические эксперименты, при выполнении которых необходимы специализированные навыки. В принципе, это может изменить научную программу", - добавил он.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления на Летней космической школе в начале августа рассказал об идее отправлять молодых ученых на МКС, чтобы они могли самостоятельно проводить исследования. По его словам, это будет возможно, если эксперимент по быстрой подготовке к полету в космос пройдет успешно.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.