В Китае начинаются учения, на которые Россия направила истребители Су-30СМ

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Российско-китайское учение "СИБУ/Взаимодействие-2021" стартует в понедельник на полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

Маневры, на которые Россия направила несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ, продлятся до 13 августа.

"Военнослужащие (России и КНР) отработают совместные действия по ведению разведки, поиску условного противника, проведут совместную наземно-воздушную операцию с десантированием и захватом наземных объектов условного противника", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным Восточного военного округа (ВВО), в российско-китайских маневрах примут участие около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники.

ВВО сообщал, что Россия направила на учение военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат управления. Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС.