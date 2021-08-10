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Интерфакс-АВН

Северный флот отправляет корабли в арктический поход

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Памир проекта 1452
Спасательный буксир "Памир" проекта 1452.
Источник изображения: http://ермак-инфо.рф/

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Северный флот России, как ожидается, в понедельник отправит отряд кораблей в поход в Арктику.

"Из главной базы флота Североморска состоится выход в арктический поход в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике", - сообщало Минобороны РФ.

В составе отряда: большой противолодочный корабль "Североморск", большой морской танкер "Сергей Осипов" и спасательный буксир "Памир".

1 июля Северный флот сообщал о подготовке похода кораблей по Северному морскому пути с учениями.

"С августа по октябрь арктическая группировка Северного флота, состоящая из боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный, уже десятый поход по трассе Северного морского пути и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана", - сообщала пресс-служба Северного флота.

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